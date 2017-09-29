В Смольном не комментируют сообщения о возможной отставке губернатора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга не стали комментировать появившуюся информацию о возможной отставке губернатора Георгия Полтавченко.

Ранее сообщалось, что согласно экспертному докладу холдинга "Минченко Консалтинг", в отставку в ближайшее время могут уйти главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.

"Мы не комментируем слухи. Полномочия губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко заканчиваются в 2019 году", — сказали РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.

Там также отметили, что губернатор в пятницу работает в Петербурге, в частности, в ближайшее время состоится транспортный совет, затем планируется мероприятие, посвященное 110-летию петербургского трамвая.