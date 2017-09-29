В МИД рассказали, от чего зависит диалог с США по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия полагает, что диалог с Вашингтоном по борьбе с терроризмом зависит от намерений американской стороны бороться с "Исламским государством"*, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Он отметил, что "мы готовы к продолжению работы с американцами в интересах урегулирования сирийского конфликта".

"От степени искренности намерения США бороться с террористами ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* и достичь нормализации обстановки в Сирии зависит в конечном плане российско-американский диалог по противодействию терроризму в этой стране", — добавил он.