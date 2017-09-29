Володин надеется на развитие отношений России и Киргизии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что визит премьер-министра Киргизии Сапара Исакова в ГД придаст импульс двухсторонним отношениям парламентов России и Киргизии.
Он поздравил Исакова с избранием на пост премьер-министра Киргизии.
"Мы большие надежды возлагаем на встречу сегодняшнюю, потому что она поможет нам, в том числе, и многие темы обсудить, которые лежат в плоскости законодательной власти, но решает их исполнительная", — добавил Володин.
О межгосударственных отношениях России и Киргизии читайте в справке РИА Новости>>