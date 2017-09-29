Захарова рассказала, какую книгу подписывал Лавров в резиденции Путина

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, какую книгу подписывал в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров в паузе между переговорами президентов России и Гвинеи в подмосковной резиденции Владимира Путина.

Журналисты РИА Новости сфотографировали Лаврова, который подписывал книгу "Мы – вежливые люди". Фото опубликовано на странице кремлевского пула РИА Новости в соцсети Facebook.

"Это не "его книга". Он не редактировал и не писал предисловий. Издательство само отобрало выступления и опубликовало их в виде книги. По закону это возможно, если речь идёт о публичных выступлениях", — прокомментировала этот пост Захарова.