Путина постоянно информируют о ситуации с "ВИМ-Авиа", заявил Песков

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина постоянно информируют о предпринимаемых мерах в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

"Президента постоянно информируют о предпринимаемых мерах, но основная работа ведётся по линии правительства. Там предпринимаются энергичные меры", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли какие-то итоги президенту министр транспорта Максим Соколов и вице-премьер Аркадий Дворкович, а также на просьбу прокомментировать информацию о побеге совладельцев авиакомпании и задержании гендиректора.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.

Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, а совладельцы бежали за границу, сообщила ранее журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Как отмечала Петренко, "принимаются меры к установлению их (Мурсекаевых) местонахождения".