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Политика

"Озеленение кадров": главы ряда регионов ушли в отставку

19:0928.09.2017
(обновлено: 19:10 28.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника. Архивное фотоПортфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин

МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку главы Ненецкого автономного округа 43-летнего Игоря Кошина и назначил на эту должность 38-летнего замминистра Минэнерго Александра Цыбульского, сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор НАО Кошин ушел в отставку в связи со сменой места работы
Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могли попасть под кадровые перемены, были Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.

Первым свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

На новое место работы

Еще в начале недели Кошин уверенно заявлял о том, что информация о его возможной отставке – всего лишь слухи. Основанием для них экс-глава НАО посчитал непопулярность экономических преобразований, на которые наложилось падение доходов региона на треть. В частности, в 2016 году НАО не получил 5 миллиардов рублей из-за падения цен на нефть.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Мурманской области назвала домыслами информацию о своей отставке
Однако уже в четверг днем появились сообщения о том, что президент подписал прошение Кошина об отставке, а сам бывший губернатор намерен перейти на новое место работы. "Я покидаю пост губернатора и перехожу на новое место работы", — сказал Кошин на брифинге сразу после появления сообщений об отставке.

Своей задачей Кошин видел сделать регион экономически устойчивым к изменениям на рынке углеводородов. "Все эти три года я просыпался с курсом барреля нефти на экране телефона. Потому что для нашего региона эти цифры значат многое — возможность содержать огромную бюджетную систему, в которой заняты 75% жителей региона",— сказал Кошин.

Экс-глава признался, что когда он стал губернатором, нефтяной рынок уже начало лихорадить, и он как руководитель региона оказался на распутье — продолжать бюджетные "раздачи", которые скоро закончатся, или изменить систему, сделав если не независимой от нефти, то хотя бы устойчивой к колебаниям ее стоимости.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Я ухожу. И даже уезжаю": сразу двое глав регионов засобирались в отставку
"Я выбрал второй путь и ни о чем не жалею", — заявил Кошин и добавил, что властям удалось не допустить банкротства региона и задержек зарплат бюджетникам, которых в структуре занятости в округе 75%.

"Несмотря на значительное сокращение собственных зарплат и льгот, моя команда работала с полной отдачей и верой в результат. Мне не стыдно за свою работу. Уверен, что проведенные изменения обеспечат стабильное развитие округа на длительный период", — подытожил Кошин.

В губернаторы в 40 лет

Один из самых молодых губернаторов России Игорь Кошин стоял во главе Ненецкого автономного округа больше трех лет, ему пришлось заниматься перезагрузкой экономики в кризисный период, когда доходы региона снижались из-за падения цен на нефть, и решать многие другие вопросы.

Кошин родился 27 августа 1974 года в Усинске (Коми, АССР). В 1996 году окончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета по специальности "Управление производством", в 2003 году — Академию государственной службы при главе Республики Коми.

После окончания университета работал на производстве, был директором туристической фирмы, возглавлял некоммерческую организацию "Союз геологов и нефтяников Севера" в Нарьян-Маре.

Поработав в собрании депутатов, он в 2012 году стал членом Совета Федерации, а 22 февраля 2014 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Кошина временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Уже в сентябре 2014 года Кошин был избран на должность губернатора Ненецкого автономного округа.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Третий пошел: губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку
Говоря об итогах работы, Кошин отметил, что за три года в НАО проведена полная перезагрузка экономики. Возобновилось замороженное в 2004 году строительство дороги на "большую землю". Появился свой домостроительный комбинат, создана с нуля инфраструктура для малого бизнеса и уже появилась когорта молодых бизнесменов, в том числе, на селе. Обновился авиационный парк. Кроме того, была изменена система поддержки сельского хозяйства, семьи округа уже с октября смогут получать ипотеку под 1%.

В последнее время главу НАО критиковали за принятый в округе закон о выплате денежного содержания к отпуску ряда чиновников, многие посчитали эту меру несвоевременной. Кошин тогда объяснял, что за последние три года, когда округ лишился трети нефтяных доходов, зарплаты госслужащим в регионе были снижены на 20%. У депутатов, заместителей — и того больше — на 30-40%, а его собственная зарплата упала вообще на 47%.

Кроме того, по сообщениям СМИ, в регионе возникали проблемы с реализацией майских указов. Сложно шло решение проблемы привлечения медицинских кадров, снижения энергетической зависимости.

Из замминистров в губернаторы

Президент РФ временно исполняющим обязанности главы Ненецкого округа назначил заместителя министра экономического развития Александра Цыбульского.

Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-глава Красноярского края Толоконский: от педагога до чиновника
Сам Цыбульский, узнав о назначении, заявил, что поедет в регион в ближайшее время. "Первая задача — познакомиться с регионом, с людьми, и понять, что делать в ближайшее время. Поеду в ближайшее время", — сказал Цыбульский журналистам.

О новом главе НАО известно, что он еще моложе прежнего – ему 38 лет. Цыбульский окончил Военный университет Минобороны РФ, Московский институт международного бизнеса.

В конце 2000-х занимал различные должности в департаменте внешнеэкономических отношений министерства экономического развития и торговли, а также в департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ. В 2008-2010 годах являлся помощником министра регионального развития Российской Федерации.

В 2011-2013 годах Цыбульский занимал должность директора департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ, а позже — директора департамента координации государственных отраслевых программ министерства.

В 2014 году Цыбульский стал заместителем министра экономического развития Российской Федерации.

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