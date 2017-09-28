Памфилова рассказала о планах ЦИК по реформированию избирательной системы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЦИК России рассчитывает совместно с экспертами проанализировать применение недавних законодательных новаций, чтобы необходимые уточнения были внесены в закон еще до выборов президента РФ; что касается формирования стратегии совершенствования избирательного законодательства в целом, основная работа будет идти уже после президентских выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я надеюсь, что мы сейчас с вашей помощью проанализируем, посмотрим новации, как они сработали, чтобы необходимые изменения ещё до выборов президента внести в действующее законодательство — уточняющие вещи, особенно в связи с новыми нормами", — сказала Памфилова, обращаясь к участникам круглого стола по итогам выборов 10 сентября.

Она уточнила, что работа по формированию стратегии избирательного законодательства и приведению его к единой логике будет идти уже после выборов-2018; над этим работает группа по совершенствованию избирательного законодательства, созданная при администрации президента РФ.

"Что касается общего законодательства, основная работа пойдёт после президентских выборов, это естественно, логично", — сообщила глава ЦИК.

Она отметила, что в Центризбиркоме есть серьёзные предложения по всем аспектам избирательного законодательства от 16 партий. "Мы это все отдадим в работу, чтобы рабочая группа после выборов президента заработала по всему объёму избирательного законодательства", — добавила Памфилова.

"И надеюсь, что к следующему парламентскому циклу у нас будет внятное, понятное, отвечающее полностью общественному запросу сегодняшнего и завтрашнего дня законодательство, которое позволит выборы проводить достойно той страны, в которой мы живём — с конкуренцией, с дебатами, со всеми необходимыми атрибутами, вызывающими у людей и интерес, и доверие", — заявила председатель ЦИК.

Избирательное законодательство, по её мнению, нуждается в корректировке. "Когда несправедливо приходится человека не регистрировать, хотя он заслуженный, достойный человек, а там какой-то бумажки нет — и мы обязаны его не регистрировать. Это нонсенс. Мы видим, что несправедливых много аспектов в этой сфере на всех уровнях всего избирательного цикла", — пояснила глава ведомства.