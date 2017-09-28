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Политика

Смена места работы: губернатор НАО Кошин ушел в отставку

17:0528.09.2017
(обновлено: 17:07 28.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкИгорь Кошин. Архивное фотоИгорь Кошин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин ушел в отставку по собственному желанию из-за смены места работы.

Чиновник. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Новый глава НАО

Временно исполняющим обязанности губернатора округа назначен заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский. Президент Владимир Путин уже провел с ним встречу.

Сам Цыбульский рассказал, что скоро отправится в округ. "Первая задача — познакомиться с регионом, с людьми, и понять, что делать в ближайшее время", — сообщил он журналистам.

Биография Александра Цыбульского

Александр Цыбульский родился в 1979 году. Он окончил Военный университет Минобороны, а затем Московский институт международного бизнеса. Работал в Министерстве экономического развития, аппарате правительства и Минрегионе. В ноябре 2014 года занял должность заместителя министра экономического развития.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Биография Игоря Кошина

Игорь Кошин родился в 1974 году в поселке Усинск Коми АССР. Он окончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета и юридический факультет Северо-Западной академии государственной службы. Работал ведущим специалистом на производстве, директором по внешнеэкономическим связям, был исполнительным директором некоммерческой организации "Союз геологов и нефтяников Севера". С 2012 по 2014 также являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания.

На пост главы Ненецкого автономного округа Кошин был назначен в 2014 году, став, таким образом, одним из самых молодых губернаторов.

Время перемен

Уход Кошина стал четвертой отставкой среди глав регионов на этой неделе. Владимир Путин подписал указ об увольнении с поста губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, губернатора Самарской области Николая меркушина и губернатора Красноярского края Виктора Толконского. О предстоящей отставке сообщил также глава Дагестана Рамзан Абдулатипов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В начале недели газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, рассказала о предстоящих кадровых перестановках в десяти регионах.

Вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя информаци, напомнил, что губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или покинуть свой пост. Президент же назначает исполняющих обязанности руководителей субъектов.

Опрошенные РИА Новости политологи предположили, что процесс кадрового обновления может коснуться двух третьих губернаторского корпуса и впоследствии перейти на федеральный уровень.

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