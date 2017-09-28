Экс-спикера парламента Кубани Бекетова избрали сенатором от региона

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Членом Совета Федерации от законодательного собрания Краснодарского края избран бывший спикер парламента Владимир Бекетов, говорится в сообщении ЗС.

"На первой сессии законодательного собрания шестого созыва депутаты избрали члена Совета Федерации – представителя от законодательного органа государственной власти Краснодарского края. Председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко предложил на должность сенатора Владимира Андреевича Бекетова", — говорится в сообщении.

Бекетов возглавлял ЗС региона почти 22 года, на протяжении пяти предыдущих созывов. С 1996 по 2001 год он входил в состав СФ, когда членами верхней палаты являлись высшие должностные лица субъектов федерации – главы законодательных и исполнительных органов власти. С образованием совета законодателей при ФС РФ Бекетов являлся членом президиума этого органа.

"С именем Владимира Андреевича связано становление кубанского парламентаризма. Он стал председателем, когда в парламенте было много политиканов, и по крупицам создавал наш парламент. Законы надо чувствовать, для этого надо чувствовать людей. Он это умеет, встречается с людьми, чувствует жизнь и знает, что нужно для людей. Сейчас много его учеников занимают различные посты. Я тоже считаю себя одним из его учеников, своим становлением обязан ему", — цитируются в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В законодательное собрание Краснодарского края шестого созыва по итогам выборов 10 сентября прошли представители пяти партий: ЕР получила 60 мест, КПРФ и ЛДПР — по три, "Справедливая Россия" и Партия роста — по одному, также в парламент прошли два самовыдвиженца.