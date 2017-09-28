Глава ЦИК рассказала, с чем связаны жалобы по итогам выборов 10 сентября

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Больше всего жалоб по итогам единого дня голосования 10 сентября оказались связаны с муниципальными выборами, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"У нас по выборам губернаторов и заксобраний, конечно, были нарушения, не все идеально, но как никогда мало жалоб по существу. Самый большой негатив, самое большое количество обращений оказалось связанных с муниципальными выборами, которые впрямую не входят в ответственность ЦИКа. Но мы очень с пристрастием все эти процессы отслеживали", — сказала Памфилова в ходе круглого стола ЦИК по итогам выборов 10 сентября.

Она уточнила, что значительный поток из числа этих обращений был связан с досрочным голосованием, которое сохранилось только на выборах муниципального уровня.

Глава ЦИК напомнила, что досрочное голосование больше не применяется на выборах регионального уровня, но "на муниципальных выборах, согласно решению Конституционного суда, это практически невозможно"; в случае отмены должна быть предложена альтернатива.