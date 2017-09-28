Путин сообщил замглавы МЭР Цыбульскому о назначении врио губернатора НАО

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с замминистра экономического развития Александром Цыбульским, на которой сообщил о решении назначить его врио губернатора Ненецкого автономного округа, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Иных подробностей встречи не приводится.
Ранее в четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин освободил Игоря Кошина от должности главы НАО и назначил Цыбульского временно исполняющим обязанности руководителя региона. Сам Цыбульский сообщил, что в ближайшее время поедет в округ.