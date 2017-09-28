Глава ЦИК заявила о снижении присутствия госслужащих в избиркомах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Процент присутствия госслужащих в составах избирательных комиссий снизился в России в среднем до 35%, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Сколько нас критиковали, что у нас большой административный ресурс, что в комиссиях много представителей госструктур. Оно максимально снижено за это время. У нас по закону 50% может быть, сейчас в среднем до 35%, в большом количестве комиссий чуть ли не 7%", — сказала Памфилова в ходе круглого стола ЦИК.

В связи с недавними выборами в бундестаг она упомянула об аналогичных положениях немецкой избирательной системы. "В Германии все комиссии состоят из представителей государственных структур, но никто по этому поводу не озадачивается. И нет никакой такой системы контроля: ни видеокамер, ни того, чтобы публиковать списки", — добавила глава ЦИК РФ.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.