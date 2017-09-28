ЦИК потребовал проверить высокие показатели голосования на дому

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Высокие показатели количества проголосовавших на дому в ходе прошедших выборов в ряде регионов требуют дополнительного контроля, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
В то же время, по ее словам, сейчас проводится большая работа для создания более доступной среды, чтобы люди могли сами прибыть на избирательный участок и не были вынуждены голосовать дома.
"Создается единый реестр людей с ограниченными физическими возможностями. Теперь обязаны социальные органы давать нам не только количественную информацию об этой категории избирателей, но и в разрезе характера заболеваний", — отметила глава ЦИК.
Примерно за год в регионах провели большую работу по "спуску" со вторых на первые этажи избирательных участков, уточнила она, напомнив, что на недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным она также обсудила этот вопрос, чтобы в столице тоже ускорили этот процесс.