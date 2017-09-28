ЦИК потребовал проверить высокие показатели голосования на дому

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. Архивное фото

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Высокие показатели количества проголосовавших на дому в ходе прошедших выборов в ряде регионов требуют дополнительного контроля, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"В некоторых регионах на предыдущих выборах недопустимая была цифра — до 17% и выше, это голосование на дому. Даже на довыборах мы обратили внимание, когда голосование на дому превышает количество людей, пришедших на участок, — это недопустимо. Здесь необходимы дополнительные меры контроля", — сказала Памфилова в ходе круглого стола ЦИК РФ об итогах выборов 10 сентября.

В то же время, по ее словам, сейчас проводится большая работа для создания более доступной среды, чтобы люди могли сами прибыть на избирательный участок и не были вынуждены голосовать дома.

"Создается единый реестр людей с ограниченными физическими возможностями. Теперь обязаны социальные органы давать нам не только количественную информацию об этой категории избирателей, но и в разрезе характера заболеваний", — отметила глава ЦИК.

Примерно за год в регионах провели большую работу по "спуску" со вторых на первые этажи избирательных участков, уточнила она, напомнив, что на недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным она также обсудила этот вопрос, чтобы в столице тоже ускорили этот процесс.