Цыбульский намерен поехать в Ненецкий автономный округ в ближайшее время

Бывший заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 сентября 2017

Бывший заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 сентября 2017

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экс-замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский, назначенный в четверг врио губернатора Ненецкого автономного округа заявил, что поедет в регион в ближайшее время.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин освободил от должности главу НАО Кошина, временно исполняющим обязанности назначен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

"Первая задача — познакомиться с регионом, с людьми, и понять, что делать в ближайшее время. Поеду в ближайшее время", — сказал Цыбульский журналистам.