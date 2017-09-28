Цыбульский намерен поехать в Ненецкий автономный округ в ближайшее время

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экс-замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский, назначенный в четверг врио губернатора Ненецкого автономного округа заявил, что поедет в регион в ближайшее время.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин освободил от должности главу НАО Кошина, временно исполняющим обязанности назначен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.
"Первая задача — познакомиться с регионом, с людьми, и понять, что делать в ближайшее время. Поеду в ближайшее время", — сказал Цыбульский журналистам.