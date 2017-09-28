Экс-губернатор Шанцев поблагодарил нижегородское правительство за работу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поблагодарил членов регионального правительства за совместную работу.

"Я глубоко благодарен всем, кто здесь сидит, вашим коллективам, всем, кто трудился все эти годы со мной. Низкий вам поклон. Я передаю сегодня свои полномочия", — сказал он в четверг в ходе церемонии представления облправительству, депутатам, главам муниципальных образований, руководителям предприятий врио главы региона Глеба Никитина.

По его словам, за 12 лет, что он руководил регионом, пройден большой путь. Самое главное, над чем работало областное правительство, — это повышение уровня и качества жизни людей, все основные показатели выросли в разы, отметил Шанцев.

Он также сообщил, что в дальнейшем планирует найти работу по душе. "Ещё есть силы, потрудимся на благо страны в других местах", — добавил экс-губернатор.

Кроме того, Шанцев пообещал приезжать в Нижегородскую область. "Я пришёл сюда варягом, а ухожу отсюда нижегородцем. Если у меня будут время и возможности, я всегда буду приезжать сюда, на эту святую намоленную землю", — сказал он.