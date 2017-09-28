Призывы российских парламентариев к коллегам из США остаются без ответа

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские парламентарии предлагают своим американским коллегам возобновить диалог, но не получают в принципе никакого ответа, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг на встрече с экспертами из США.

В начале переговоров сенатор отметил, что главная тема встречи — обсудить возможность "преодоления того глубочайшего кризиса, в котором пребывают наши отношения".

Ситуацию в плане межпарламентского сотрудничества России и США Косачев охарактеризовал как "странную". "Мы постоянно обращаемся к нашим американским коллегам с предложением возобновить диалог, но не то что бы встречаемся с отказом — мы в принципе не получаем ответа", — подчеркнул он.

По его мнению, эта ситуация, видимо, отвечает интересам определенной части американского истеблишмента и радикально настроенных конгрессменов, которых устраивает отсутствие диалога и которые в отношении России позволяют себе демарши, не выдерживающие никакой критики.