Губернатор Мурманской области назвала домыслами информацию о своей отставке

МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назвала "досужими домыслами" информацию о своей досрочной отставке, добавив, что намерена продолжать работать, поскольку у нее много планов.

В четверг она проинспектировала ход ремонтных работ в городской больнице. Отвечая на вопросы журналистов о возможной отставке, она сообщила, что продолжает работать. "Я, возможно, огорчу тех, кто обрадовался, или обрадую тех, кто огорчился, но я работаю. Полно планов, команда работает в штатном режиме, об отставке в отношении себя я не слышала, и все это досужие домыслы", — сказала Ковтун и напомнила, что срок ее полномочий истекает в 2019 году.

"Не знаю, что сообщают СМИ. Кто-то встал с утра, ему в голову взбрело. Всякий бред я не комментирую. Я здесь работаю, здесь мой дом", — добавила глава региона.