МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Прошедшие 10 сентября выборы губернаторов показали, что муниципальный фильтр не является препятствием для регистрации слабых кандидатов на выборах, заявляют в Комитете гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести – депутатов законодательных собраний. В четверг КГИ представил доклад об итогах избирательной кампании-2017, эксперты проанализировали, в том числе, результаты проигравших кандидатов на губернаторских выборах.

"Из 56 только 11 получили более 10%, еще 18 – между 5 и 10%. От 3 до 5% получили 12 кандидатов, от 2 до 3% – 6 кандидатов, и 9 кандидатов получили менее 2%. Таким образом, мы вновь констатируем, что муниципальный фильтр не является препятствием для регистрации слабых кандидатов", — говорится в докладе.

В КГИ также обратили внимание на тот факт, что на нынешних выборах в Новгородской области была зарегистрирована и заняла второе место с 16,2% голосов кандидат от КПРФ Ольга Ефимова, не сумевшая преодолеть муниципальный фильтр на аналогичных выборах 2012 года.

"Мы полагаем, что и многие другие кандидаты, не преодолевшие муниципальный фильтр (в том числе на выборах 2017 года), могли бы показать столь же достойный результат", — уточнили эксперты.

В докладе отмечено, что на тех же выборах новгородского губернатора кандидат от "Патриотов России" Николай Захаров получил в этом году лишь 1,7% голосов, а в 2012 году его результат в отсутствие кандидатов от КПРФ и "Справедливой России" составил 10,6%.

"Этот факт заставляет предположить, что относительно высокие результаты многих других кандидатов также обусловлены отсутствием более сильных конкурентов", — полагают в КГИ.