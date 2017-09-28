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Политика

Генераторы мемов: новые губернаторы приходят в регионы с новыми шутками

00:2128.09.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкФлаг России. Архивное фотоФлаг России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Политический язык, на котором говорят новые главы регионов, склонен к порождению мемов, ярких образов и случайных шуток, которые делают язык динамичным и легче достигают адресата, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Научно-исследовательского центра "Особое мнение".

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Одной из ярчайших черт современного политического языка стала его склонность к порождению мемов, подхватываемых медиа и сетями ярких образов и случайных шуток. Такие образы четко маркируют интенции новых губернаторов и отражают их картину мира. Они делают язык столь же динамичным, как современная жизнь. Такие тезисы легче достигают адресата, задавая тон восприятия главы региона", — говорится в докладе "Единый день голосования. Обновление", где анализируется язык и программы новых региональных лидеров, повестка и образ будущего, предлагаемого новым "политическим поколением".

Исследователи считают, что в этом плане возраст не так важен для определения нового поколения политиков, где глава Марий Эл 59-летний Александр Евстифеев и 30-летний калининградский губернатор Антон Алиханов гораздо ближе, чем можно предположить.

"Первый в День космонавтики заявляет на заседании правительства Марий Эл: "из космического у нас только долги", а местным предприятиям, задерживающим зарплаты, напоминает, что "рабов у нас нет". "Сарай, да?" – емко характеризует А.А. Алиханов состояние аэропорта Храброво и жестко контролирует сроки ввода в эксплуатацию нового терминала, а также обещает сделать Калининград "конфеткой мирового масштаба", — приводятся в докладе слова избранных 10 сентября глав регионов.

В качестве примера нового политического языка исследователи приводят слова избранного 10 сентября главы Пермского края Максима Решетникова, который называет свою избирательную кампанию "классной штукой", его коллега Александр Бречалов характеризует соседнюю Удмуртию как "очень компактную республику", а губернатор Кировской области Игорь Васильев считает своей первостепенной задачей НЭП – "наведение элементарного порядка".

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