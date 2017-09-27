РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Кадровая ротация может перейти на федеральный уровень, считают политологи

20:0127.09.2017
01642
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЧиновник. Архивное фотоЧиновник. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Постепенный процесс кадрового обновления может видоизменить губернаторский корпус в РФ на две трети и в дальнейшем перейти на федеральный уровень; приход к власти в регионах молодых, более универсальных, способных объединить людей противоположных взглядов специалистов означает и смену элиты на местах, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пленарном заседании. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Источник назвал фейком сообщения, что Яровая станет губернатором
Эксперты также считают, что новички — это будущая смена правительственных чиновников и высшего руководства страны.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина; временно исполняющим обязанности главы региона назначен Дмитрий Азаров, который в 2010–2014 годах занимал должность мэра Самары, а с 2014 года был сенатором Совета Федерации. Во вторник президент освободил от должности губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В среду о намерении подать в отставку заявили главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

Замена хозяйственников на универсалов

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов обратил внимание, что это уже не первая волна назначений молодых технократов — в этом году прошла первая волна выборов, в которых приняли участие молодые управленцы.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
"Я ухожу. И даже уезжаю": сразу двое глав регионов засобирались в отставку
"Сейчас просто идет следующая волна, и, я думаю, не последняя… Все, кто уходили, это люди разные и уходили они по разным причинам, но на смену им, действительно, приходят люди примерно одного типа, то есть те, кто имеет опыт управления либо на федеральном уровне, либо в регионах", — сказал собеседник агентства.

Аналогичного мнения придерживается и гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, отметивший, что "это давно началось, но сейчас просто новый скачок". По его мнению, "старые губернаторы" были ценны тем, что были "крепкие хозяйственники", которые с девяностых годов помогали сохранять экономику страны.

"У них есть свое прошлое, их поддерживают определенные группы. Сейчас же нужны другие лидеры, которые смогли бы объединить, консолидировать всех вокруг себя. Они же не все из политики пришли, есть и из общественных организаций — глава Удмуртии, например. О них мало знают, об их прошлом. Они могли бы объединить людей противоположных взглядов, снять остроту противоречий", — пояснил эксперт.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Третий пошел: губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку
Причин, по которым идет очередная волна отставок, считает Журавлев, две. Первая, но не главная, — это президентские выборы. Главная же состоит в том, что молодые губернаторы — "ширококвалифицированные специалисты, как Песков сказал, они более универсальные". "Старые губернаторы, хозяйственники, окружают себя определенной элитой, экспертами, те им что-то говорят, а они кивают в ответ, но не понимают, как и многие люди нашего поколения. Смена губернаторов – это же и смена элит", — пояснил эксперт.

Миронов также отмечает некоторые критерии, по которым отбираются новые управленцы — это возраст, профессиональная квалификация, в том числе знание языков, наличие управленческого опыта. Делается ставка на людей, которые прошли обучение по международным программам, "то есть не только чисто российское имеют образование, но также как бы связаны с управленческими практиками зарубежными".

Сигнал остальным

Миронов полагает, что список планирующихся отставок "начинает расширяться". "Будут еще, но они не будут прямо лавинообразно идти, отставки, а условно по десять человек ротация будет происходить. Постепенно заменится, скажем, на две трети губернаторский корпус, вполне возможны замены и в федеральном аппарате, то есть, я думаю, этот процесс будет очень долгим", — уточнил эксперт.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
Эксперт уточняет, что обновление управленческой элиты коснется федерального уровня, "но сейчас на федеральном уровне и так достаточно много молодых управленцев". "Это будущая смена правительственных чиновников и вообще высшего руководства страны. В кадрах на регионах это лучше всего именно так делается. Так делали и в царское время, обязательная была практика назначения в регионы любого человека, который делал карьеру", — пояснил он.

Он считает вполне возможными замены в Новосибирской, Омской областях, в Приморском крае "нестабильная ситуация". "Определенные сигналы получал Ставропольский край в свое время – то есть тоже нельзя исключать замены здесь правительства. Даже в Санкт-Петербурге, например, возможно, хотя там гораздо сложнее, и город электорально более значим, но там очень низкая явка на выборах и очень возрастной губернатор", — добавил Миронов.

Журавлев еще раз подчеркивает, что сразу всех менять не будут, но можно ожидать, что свои руководящие должности покинут главы Мурманской области (Марина Ковтун), Псковской (Андрей Турчак) и Ханты-Мансийского автономного округа (Наталья Комарова).

"Нельзя же все винтики в машине одновременно менять: кто-то должен работать, пока эта смена происходит. А сейчас в отставку идут не просто губернаторы, а символы. Шанцев, Меркушкин – это же символы, о них все слышали. Это президентское решение – своеобразный месседж, сигнал остальным", — заключил он.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена