Кадровая ротация может перейти на федеральный уровень, считают политологи

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Постепенный процесс кадрового обновления может видоизменить губернаторский корпус в РФ на две трети и в дальнейшем перейти на федеральный уровень; приход к власти в регионах молодых, более универсальных, способных объединить людей противоположных взглядов специалистов означает и смену элиты на местах, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Эксперты также считают, что новички — это будущая смена правительственных чиновников и высшего руководства страны.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина; временно исполняющим обязанности главы региона назначен Дмитрий Азаров, который в 2010–2014 годах занимал должность мэра Самары, а с 2014 года был сенатором Совета Федерации. Во вторник президент освободил от должности губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В среду о намерении подать в отставку заявили главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

Замена хозяйственников на универсалов

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов обратил внимание, что это уже не первая волна назначений молодых технократов — в этом году прошла первая волна выборов, в которых приняли участие молодые управленцы.

"Сейчас просто идет следующая волна, и, я думаю, не последняя… Все, кто уходили, это люди разные и уходили они по разным причинам, но на смену им, действительно, приходят люди примерно одного типа, то есть те, кто имеет опыт управления либо на федеральном уровне, либо в регионах", — сказал собеседник агентства.

Аналогичного мнения придерживается и гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, отметивший, что "это давно началось, но сейчас просто новый скачок". По его мнению, "старые губернаторы" были ценны тем, что были "крепкие хозяйственники", которые с девяностых годов помогали сохранять экономику страны.

"У них есть свое прошлое, их поддерживают определенные группы. Сейчас же нужны другие лидеры, которые смогли бы объединить, консолидировать всех вокруг себя. Они же не все из политики пришли, есть и из общественных организаций — глава Удмуртии, например. О них мало знают, об их прошлом. Они могли бы объединить людей противоположных взглядов, снять остроту противоречий", — пояснил эксперт.

Причин, по которым идет очередная волна отставок, считает Журавлев, две. Первая, но не главная, — это президентские выборы. Главная же состоит в том, что молодые губернаторы — "ширококвалифицированные специалисты, как Песков сказал, они более универсальные". "Старые губернаторы, хозяйственники, окружают себя определенной элитой, экспертами, те им что-то говорят, а они кивают в ответ, но не понимают, как и многие люди нашего поколения. Смена губернаторов – это же и смена элит", — пояснил эксперт.

Миронов также отмечает некоторые критерии, по которым отбираются новые управленцы — это возраст, профессиональная квалификация, в том числе знание языков, наличие управленческого опыта. Делается ставка на людей, которые прошли обучение по международным программам, "то есть не только чисто российское имеют образование, но также как бы связаны с управленческими практиками зарубежными".

Сигнал остальным

Миронов полагает, что список планирующихся отставок "начинает расширяться". "Будут еще, но они не будут прямо лавинообразно идти, отставки, а условно по десять человек ротация будет происходить. Постепенно заменится, скажем, на две трети губернаторский корпус, вполне возможны замены и в федеральном аппарате, то есть, я думаю, этот процесс будет очень долгим", — уточнил эксперт.

Эксперт уточняет, что обновление управленческой элиты коснется федерального уровня, "но сейчас на федеральном уровне и так достаточно много молодых управленцев". "Это будущая смена правительственных чиновников и вообще высшего руководства страны. В кадрах на регионах это лучше всего именно так делается. Так делали и в царское время, обязательная была практика назначения в регионы любого человека, который делал карьеру", — пояснил он.

Он считает вполне возможными замены в Новосибирской, Омской областях, в Приморском крае "нестабильная ситуация". "Определенные сигналы получал Ставропольский край в свое время – то есть тоже нельзя исключать замены здесь правительства. Даже в Санкт-Петербурге, например, возможно, хотя там гораздо сложнее, и город электорально более значим, но там очень низкая явка на выборах и очень возрастной губернатор", — добавил Миронов.

Журавлев еще раз подчеркивает, что сразу всех менять не будут, но можно ожидать, что свои руководящие должности покинут главы Мурманской области (Марина Ковтун), Псковской (Андрей Турчак) и Ханты-Мансийского автономного округа (Наталья Комарова).

"Нельзя же все винтики в машине одновременно менять: кто-то должен работать, пока эта смена происходит. А сейчас в отставку идут не просто губернаторы, а символы. Шанцев, Меркушкин – это же символы, о них все слышали. Это президентское решение – своеобразный месседж, сигнал остальным", — заключил он.