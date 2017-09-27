Источник в Кремле назвал фейком сообщения, что Яровая станет губернатором

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Информация о замене мурманского губернатора Марины Ковтун на вице-спикера Госдумы РФ Ирину Яровую не соответствует действительности, это фейк, заявил РИА Новости информированный источник в администрации президента РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил об очередной вероятной смене главы региона в РФ — замене главы Мурманской области на вице-спикера Госдумы.

"Информация о замене губернатора Мурманской области (Марины) Ковтун на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую является фейком и не соответствует действительности", сказал собеседник агентства.

Он предположил, что это может быть "атака на Ковтун или на Яровую".

"Яровая- один из самых эффективных депутатов Госдумы, ее работой в администрации удовлетворены. Она прекрасно исполняет обязанности вице-спикера думы", — сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, "источник информации — скорее всего, кто-то из выходцев из региона Мурманской области, который сейчас работает в Москве".