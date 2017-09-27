В Госдуме выработают меры по недопущению повторения ситуации с ВИМ-Авиа

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по транспорту и строительству выработать комплекс мер по недопущению ситуации, в которую попала авиакомпания "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально сообщила, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о хищении денег пассажиров "ВИМ-Авиа".

В среду в ходе пленарного заседания в Госдуму для отчета о ситуации с "ВИМ-Авиа" прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Есть предложение поручить комитету по транспорту проработать комплекс мер, направленных на защиту прав пассажиров и недопущение подобного", — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Он также призвал депутатов после заслушивания информации по ситуации с "ВИМ-Авиа" от Нерадько выработать предложения, которые ГД могла бы рассмотреть в виде законодательных инициатив.

"Наша задача с вами в ходе обмена мнениями и заслушивания информации руководителя федерального агентства выработать предложения, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть как законодательные инициативы, чтобы не допустить повторения случившегося… Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, вот это недопустимо. Здесь отсутствует инициатива со стороны министерств и ведомств, но у нас нет таких инициатив и со стороны профильного комитета. Увы, это так, мы должны это признать", — добавил спикер ГД.