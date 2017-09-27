Путин поручил представить предложения по решению проблем в сфере транспорта

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову быстро и эффективно урегулировать проблему с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", а также разработать предложения по урегулированию ситуации в отрасли в целом.

В среду глава государства провел совещание с кабинетом министров, на котором поднял проблему пассажиров, пострадавших в результате отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом. По усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы. Требования и соответствующие критерии, они действенными должны быть. Действенными! Понятными и прозрачными", — заявил Путин.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".