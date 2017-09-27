НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. В России надо выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в связи с проблемами авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Как заявил президент на встрече с членами кабмина, министр транспорта Максим Соколов сообщил о том, что авиакомпания соответствовала тем требованиям, которые предъявляются к авиационным перевозчикам.

"Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними. Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может. Десятки тысяч людей, десятки тысяч оказались в очень сложной ситуации. Ну хорошо, если бы это было в первый раз, но это же годами все продолжается", — сказал Путин.

"И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса, не хочется обременять бизнес дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, он, в конце концов, бизнес не для бизнесменов в конечном итоге, а для людей, которые пользуются этими услугами", — подчеркнул президент.