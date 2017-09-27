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Политика

Не подтвердил и не опроверг: Кремль не комментирует отставку Толоконского

16:2127.09.2017
(обновлено: 16:25 27.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Виктор Толоконский на Московском финансовом форуме 2017 в Москве. 8 сентября 2017Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на Московском финансовом форуме 2017 в Москве. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подал прошение об отставке.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Матвиенко не исключает новых отставок губернаторов

В среду сразу два российских губернатора объявили об отставке: глава Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Красноярский край

Об отставке Толоконского сообщил вице-спикер парламента Красноярского края Алексей Клешко, присутствовавший на закрытом заседании местного правительства. По его словам, чувствовалось, что губернатор очень волнуется.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не подтверждал, но и не опровергал информацию о том, что в Кремль поступило заявление Толоконского.

Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Толоконский подытожил свою работу на посту губернатора Красноярского края

Сам губернатор прокомментировал свою отставку в эфире канала "Россия-24". По его словам, три года (он занимал пост с 2014 года. — Прим. ред.) "не прошли даром". "Многое начато, многое еще предстоит сделать. Коллеги все знают, как делать", — отметил он.

С точки зрения депутата законодательного собрания региона Александра Глискова, отставка губернатора связана с его низкой популярностью у населения. По его словам, многие жители Красноярского края полагают, что он был назначен на должность — при том, что он уверенно победил на выборах. Глисков отметил, что в деятельности губернатора есть и положительные моменты, но они "перекрываются" низким рейтингом.

Как сообщили РИА Новости источники в российском парламенте, основными претендентами на пост губернатора края являются руководитель "Оборонпрома" Сергей Сокол и глава ФАНО Михаил Котюков.

Дагестан

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о намерении подать в отставку в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Третий пошел: губернатор Красноярского края Толоконский ушел в отставку

"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый", — сказал он.

Абдулатипов назвал причину своего решения — по его словам, дело в возрасте (ему 71 год).

"Мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку. Есть общие законы какие-то. Ну, 71 год уже. Идет озеленение кадров", — заявил чиновник в интервью другой радиостанции, "Комсомольская правда". При этом он подчеркнул, что на отставку ему никто не намекал.

Дагестан Абдулатипов возглавлял с 2013 года. По его словам, в настоящее время республика выведена из тяжелейшего кризиса и находится на подъеме.

Нижегородская и Самарская области

Ранее на этой неделе о своей отставке объявили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Самарской области Николай Меркушин. Врио регионов назначены соответственно Глеб Никитин и Дмитрий Азаров.

Валерий Шанцев в должности губернатора Нижегородской области. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шанцев заявил, что не обижен своей отставкой

Вице-премьер Дмитрий Козак в беседе с журналистами предположил, что в ближайшее время главы еще нескольких регионов могут покинуть свои посты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ротационные процессы в губернаторском корпусе направлены на его обновление. Новых врио в Нижегородской и Самарской области он охарактеризовал как талантливых специалистов, способных, несмотря на молодой возраст, реализовывать потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили.

 

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