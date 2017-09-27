Матвиенко прогнозирует новые отставки губернаторов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Отставки губернаторов будут продолжаться, это закономерный, плановый процесс смены элит, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это не кампанейщина, а плановая ротация. Она будет продолжаться, и связана она не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит", — сказала Матвиенко.

По ее словам, существует потребность в ротации руководителей регионов, и происходит она постепенно.

"Планы эти (по ротации — ред.) известны, есть потребность в этом", — пояснила она.