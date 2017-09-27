В российском МИД рассказали об ожиданиях от нового посла США

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию, на пост которого сейчас рассматривается кандидатура Джона Хантсмана, стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы ожидаем, что с его приездом в Москву мы без пауз вступим в диалог и займемся расчисткой завалов, которые за последнее время уж слишком накопились на пути развития российско-американских отношений", — заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

Комитет сената США по иностранным делам во вторник проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ, кандидатура направлена на утверждение в сенат. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.