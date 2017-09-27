Мэром Кирова стала экс-министр финансов области Елена Ковалева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Депутаты думы Кирова на заседании в среду большинством голосов избрали главой города Елену Ковалеву, которая ранее являлась министром финансов региона, сообщила пресс-служба правительства области.

Избрание состоялось на первом заседании гордумы шестого созыва, где также избирался новый состав представительного органа местного самоуправления.

"Одним из первых вопросов нового состава гордумы стало избрание главы города. По итогам тайного голосования им стала Елена Ковалева. За нее проголосовали 27 депутатов, за другого кандидата — Владимира Журавлева – 8 депутатов", — говорится в сообщении.

Ковалева родилась в п. Свеча Свечинского района Кировской области 15 декабря 1963 года, окончила Кировский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и организация сельского хозяйства", прошла стажировку в США и Германии. С начала 2015 года являлась министром финансов Кировской области, в 2016 году покинула должность. Как пояснили в среду РИА Новости в правительстве, прошедший год Ковалева "занималась своими делами".

Выборы депутатов думы Кирова шестого созыва прошли 10 сентября. Избраны 36 депутатов, из них 18 по мажоритарной системе (от "Единой России" – 16, от "Справедливой России" – 2) и 18 по пропорциональной системе (от "Единой России" — 7, от КПРФ — 2, от "Справедливой России" — 4, от ЛДПР — 4, от "Коммунистов России" — 1).