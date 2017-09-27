Мэром Кирова стала экс-министр финансов области Елена Ковалева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Депутаты думы Кирова на заседании в среду большинством голосов избрали главой города Елену Ковалеву, которая ранее являлась министром финансов региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Избрание состоялось на первом заседании гордумы шестого созыва, где также избирался новый состав представительного органа местного самоуправления.
Ковалева родилась в п. Свеча Свечинского района Кировской области 15 декабря 1963 года, окончила Кировский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и организация сельского хозяйства", прошла стажировку в США и Германии. С начала 2015 года являлась министром финансов Кировской области, в 2016 году покинула должность. Как пояснили в среду РИА Новости в правительстве, прошедший год Ковалева "занималась своими делами".
Выборы депутатов думы Кирова шестого созыва прошли 10 сентября. Избраны 36 депутатов, из них 18 по мажоритарной системе (от "Единой России" – 16, от "Справедливой России" – 2) и 18 по пропорциональной системе (от "Единой России" — 7, от КПРФ — 2, от "Справедливой России" — 4, от ЛДПР — 4, от "Коммунистов России" — 1).