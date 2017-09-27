В Северной Осетии уволили глав 23 участковых избиркомов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Северной Осетии после нарушений на выборах в единый день голосования 10 сентября уволены председатели 23 участковых избиркомов и глава одной территориальной комиссии, проверка продолжается, не исключены дисциплинарные меры в отношении и других руководителей отдельных избиркомов, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в Северной Осетии, где были отменены итоги голосования по двум избирательным участкам, освобожден от должности глава территориального избиркома Пригородного района; также территориальным избиркомам в регионе было поручено рассмотреть вопрос о мерах реагирования в отношении должностных лиц 23 участковых избиркомов.

"По итогам этих поручений территориальные комиссии Алагирского, Ирафского, Кировского, Пригородного районов, Правобережной и Левобережной частей города Владикавказ освободили от занимаемых должностей председателей 23 участковых избирательных комиссий, в том числе тех двух участков, результаты по которым были отменены", — сообщил Шевченко на заседании ЦИК в среду.

Он напомнил, что был освобожден от исполнения обязанностей глава территориального избиркома Пригородного района республики. "Что касается председателя избирательной комиссии Правобережного района республики Северная Осетия-Алания, он написал заявление на отпуск с последующим увольнением с занимаемой должности", — проинформировал член ЦИК.

Шевченко уточнил, что в соответствии с постановлением республиканского избиркома, проводится анализ деятельности всех территориальных и участковых избиркомов республики. "Не исключаем, что по итогам этой проверки будут приняты дополнительные меры дисциплинарной ответственности как к руководству отдельных ТИКов, так и УИКов", — заключил член ЦИК.