Толоконский подытожил свою работу на посту губернатора Красноярского края

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, объявивший в среду, что покидает свой пост, заявил, что три года его нахождения во главе региона "не прошли даром".

В среду Толоконский на заседании с членами правительства и краевыми депутатами заявил об отставке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать журналистам информацию, что заявление губернатора об отставке поступило на рассмотрение в Кремль.

"Много начато, многое еще предстоит сделать. Коллеги все знают, как делать. Я думаю, что эти три года не прошли даром. Они всё умеют, все профессионально работают. Думаю, смогут продолжить, смогут завершить, все будет сделано", — сказал Толоконский в эфире телеканала "Россия 24".

Толоконский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края 12 мая 2014 года. На выборах в сентябре того же года за него отдали свои голоса 63,3% избирателей. Как говорил во вторник РИА Новости источник в российском парламенте, основными претендентами на пост красноярского губернатора являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник предположил, что в отставку могут в ближайшее время уйти еще несколько глав регионов.