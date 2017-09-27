Экс-посол Кисляк стал первым зампредседателя международного комитета СФ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Совет федерации назначил в среду экс-посла РФ в США Сергея Кисляка первым зампредседателя международного комитета.

Таким образом, в комитете появилось два первых зампредседателя — Кисляк и Владимир Джабаров.

Кисляк назначен сенатором от Мордовии. В августе он посещал регион, где в течение нескольких дней ознакомился с работой промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, побывал на объектах, возводимых к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также провел ряд встреч с представителями высших учебных заведений, общественных организаций. Тогда экс-посол пообещал, что в случае назначения представителем в Совет Федерации сделает все, чтобы стать полезным региону.

Кисляк с 2008 года занимал должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.