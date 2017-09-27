Депутат связал отставку красноярского губернатора с низким рейтингом

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Отставка губернатора Красноярского края Виктора Толоконского может быть связана с его низким рейтингом у населения, считает депутат законодательного собрания региона Александр Глисков.

В среду Толоконский на заседании с членами правительства и краевыми депутатами заявил об отставке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать журналистам информацию о том, что заявление губернатора Толоконского об отставке поступило на рассмотрение в Кремль.

"Никакого отношения просчеты губернатора к его отставке не имеют. Уверен, что в Кремле производились расчеты, замеры насчет реального рейтинга главы региона. Я, как депутат, который непосредственно общается с людьми, могу сказать, что рейтинг доверия населения к Толоконскому крайне низкий. Многие жители, в особенности в столице региона, до сих пор думают, что он назначен на должность. И это несмотря на то, что были выборы, что он уверенно на них победил", — сказал Глисков.

При этом депутат отметил, что в деятельности губернатора есть и положительные моменты, но они перекрываются низким рейтингом. По словам Глискова, новому губернатору придется очень сильно постараться, чтобы вернуть доверие к главе региона.

"Одним из шагов нового главы региона могло бы стать возвращение прямых выборов мэра Красноярска. Это по силам губернатору", — считает Глисков.

Как рассказал во вторник РИА Новости источник в российском парламенте, основными претендентами на пост красноярского губернатора являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.