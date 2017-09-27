МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, делегированная сенатором от Удмуртии, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на пост сенатора, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы запросили регион (Удмуртию) и государственное правовое управление (ГПУ) президента. Они дали четкий, ясный ответ о соответствии закону выдвижения Глебовой", — заявила Матвиенко.
Она пообещала направить всем заинтересованным сенаторам письменный ответ ГПУ, подтверждающий соответствие Глебовой требованиям, предъявляемым к сенаторам.
Кроме того, "ценз оседлости" не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, которые становятся кандидатами в сенаторы, на тех претендентов, которые являются или были федеральными госслужащими в регионе, который их делегирует, а также на имеющих воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции.