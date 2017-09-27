МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, делегированная сенатором от Удмуртии, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на пост сенатора, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании Совфеда сенаторы поинтересовались, вправе ли Глебова становится сенатором, поскольку, по их словам, не жила в Удмуртии, как того требует закон, в течение пяти лет до выдвижения в Совфед или 20 лет по совокупности.

"Мы запросили регион (Удмуртию) и государственное правовое управление (ГПУ) президента. Они дали четкий, ясный ответ о соответствии закону выдвижения Глебовой", — заявила Матвиенко.

Она пообещала направить всем заинтересованным сенаторам письменный ответ ГПУ, подтверждающий соответствие Глебовой требованиям, предъявляемым к сенаторам.

В настоящее время для того, чтобы стать членом Совета Федерации, гражданин РФ должен прожить в соответствующем регионе не менее 20 лет в совокупности или не менее пяти лет непосредственно перед назначением. Исключение делается для имеющих дипломатический ранг послов.

Кроме того, "ценз оседлости" не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, которые становятся кандидатами в сенаторы, на тех претендентов, которые являются или были федеральными госслужащими в регионе, который их делегирует, а также на имеющих воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции.