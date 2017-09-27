Митрофанова возглавит Россотрудничество в ближайшие дни, сообщил источник

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России, экс-постпред РФ при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова возглавит Россотрудничество, соответствующий указ уже подготовлен и будет подписан в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Указ уже готов, на днях будет подписан. Митрофанова станет руководителем", — сказал собеседник агентства.

Пост главы Россотрудничества стал вакантным после того, как занимавшая его Любовь Глебова была назначена членом Совета Федерации от Удмуртии.