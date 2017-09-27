Матвиенко: попытки расшатать ситуацию перед выборами будут усиливаться

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Попытки воздействовать на ситуацию в России, расшатать её, будут продолжаться, особенно активно — в период кампании по выборам президента РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что сказанное – не ритуальные слова, не декларация. "Мы видим, насколько непростая сейчас международная обстановка. На то, что уже в скором времени она начнёт улучшаться, рассчитывать не приходится. Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать её, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы Российского государства", — отметила спикер.
Мы должны противостоять любым таким действиям, подчеркнула Матвиенко.
"Я прошу членов палаты уделить особое внимание данному вопросу. А Комиссию по защите госсуверенитета – тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются", — заключила она.