Матвиенко: попытки расшатать ситуацию перед выборами будут усиливаться

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Попытки воздействовать на ситуацию в России, расшатать её, будут продолжаться, особенно активно — в период кампании по выборам президента РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Весной будущего года предстоят выборы президента России. Политическую значимость этого события, притом не только для нашей страны, трудно переоценить. Совет Федерации и как орган государственной власти, назначающий дату президентских выборов, и как палата регионов призван сделать всё, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законодательством, всемерно способствовали упрочению общественной стабильности и гражданского согласия", — сказала сенатор на открытии осенней сессии палаты в среду.

Она подчеркнула, что сказанное – не ритуальные слова, не декларация. "Мы видим, насколько непростая сейчас международная обстановка. На то, что уже в скором времени она начнёт улучшаться, рассчитывать не приходится. Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать её, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы Российского государства", — отметила спикер.

Мы должны противостоять любым таким действиям, подчеркнула Матвиенко.

"Я прошу членов палаты уделить особое внимание данному вопросу. А Комиссию по защите госсуверенитета – тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются", — заключила она.