Красноярский губернатор созывает внеплановое совещание с администрацией

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский собирает совещание с кабмином региона и другими представителями власти, сообщил РИА Новости источник в администрации главы края.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке ряда руководителей регионов, в том числе главы Красноярского края. Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что отставка Толоконского произойдет в ближайшие два дня, основными претендентами на этот пост являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

"В 14.00 (10.00 мск) губернатор назначил совещание с членами администрации, правительства и депутатами. Мероприятие закрытое", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил во вторник в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время. Он добавил, что прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия, а назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента.