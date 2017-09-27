СМИ назвали имя нового губернатора Красноярского края

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вероятным кандидатом на пост главы Красноярского края является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на собственный источник.
Как рассказал РИА Новости источник в администрации главы региона, на среду у Толоконского не запланированы публичные мероприятия.
Ранее Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. Также российский лидер подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина.