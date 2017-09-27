СМИ назвали имя нового губернатора Красноярского края

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вероятным кандидатом на пост главы Красноярского края является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на собственный источник.

Издание отмечает, что нынешний губернатор Виктор Толоконский в ближайшее время покинет пост.

Как рассказал РИА Новости источник в администрации главы региона, на среду у Толоконского не запланированы публичные мероприятия.

Ранее Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. Также российский лидер подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина.