Путин подписал указ об отставке нижегородского губернатора Шанцева

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности назначен первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Шанцев сам попросил об отставке. В областном правительстве заявили, что работа местных органов продолжается в обычном режиме. Сам Шанцев не уточнил, чем планирует заниматься в будущем, но отметил, что будет по-прежнему переживать за регион.

Запрос на "новые лица"

Отставка губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева связана с общей стратегией обновления управленческих элит на региональном уровне, считает кандидат политических наук Евгений Семенов.

По его словам, в обществе существует запрос на "новые лица", потому периодические изменения регионального политического ландшафта граждане встречают с пониманием. Обновление элит также должно положительно сказаться на эффективности стратегического менеджмента. Постепенная ротация кадров, по мнению эксперта, позволит вывести страну на "качественно иной управленческий уровень".

Семенов также отметил, что награждение Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени накануне отставки – это признание того, что он много сделал для Нижегородской области.

Качественный импульс

Политолог Глеб Кузнецов заявил РИА Новости, что первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин, который объявлен врио губернатора, должен придать новый импульс местному управлению, а разнообразие жизненного опыта, личная энергетика и молодой возраст помогут ему быстро освоиться на новом месте.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила, что недавние отставки губернаторов свидетельствуют о том, что в России "формируется школа современного государственного управления". "Необходимость в этом давно назрела, и, думаю, это даст большой результат", — подчеркнула она.