Замглавы Россотрудничества Фролов назначен врио главы агентства

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности руководителя Россотрудничества назначен замглавы агентства Алексей Фролов, об этом он заявил РИА Новости.

"Действительно, существует такой приказ, подписанный главой МИД РФ. В связи с тем, что Любовь Николаевна Глебова наделена полномочиями и фактически является сенатором на сегодняшний день, я назначен временно исполняющим обязанности. И с сегодняшнего дня временно исполняю обязанности руководителя данной организации. На сегодняшний день оформляются документы на будущего руководителя Россотрудничества, но у меня компетенции комментировать, кто это будет, нет, это в компетенции министра иностранных дел", — сказал Фролов.