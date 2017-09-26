Шанцев рассказал, что рассматривает два предложения о работе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал, что рассматривает предложения о работе в Совете Федерации и одной из госкорпораций.

"У меня сейчас есть несколько предложений. Одно в Совете Федерации сенатором и еще одно — в госкорпорации. По поводу госкорпорации — у меня есть большой опыт, я много бизнеса спасал. Сейчас думаю, куда пойти работать. Где больше понравится, туда и пойду", — рассказал Шанцев журналистам.

Бывший губернатор также заявил, что не планирует брать с собой на новое место работы членов своей "губернаторской" команды.

"Судя по реакции, моему преемнику команда понравилась. Поэтому пусть они решают сами, уходить или нет", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении 70-летнего Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.