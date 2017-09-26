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Политика

Второй пошел: Путин подписал указ об отставке Шанцева с поста губернатора

17:4326.09.2017
(обновлено: 17:50 26.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

Как и в случае с отставкой губернатора Самарской области Николая Меркушкин, которая случилась днем ранее, Шанцев сам написал заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора.

Прощание с любимой областью

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Биография Валерия Шанцева
Ушедший в отставку с поста губернатора Нижегородской области Шанцев заявил, что и дальше будет переживать за регион, но уже в новом качестве, не уточнив, чем планирует заниматься в будущем.

"Вроде бы менять работу – естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям — вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу. День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве", – написал Шанцев во вторник в своем блоге в Живом журнале.

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, кандидат политических наук Евгений Семенов, говоря об отставке Шанцева отметил, что дело не в конкретном человеке, а в "общей стратегии политического управления".

Дмитрий Азаров, назначеный временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области, и Владимир Путин во время встречи. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Депутат: ротация губернаторов необходима для эффективной работы госаппарата
"Существует совершенно очевидный запрос общества на обновление, он проявляется в самых разных индикаторах, и в ответ на этот запрос политическая власть должна совершать какие-то действия… И ответом на этот запрос стала стратегия обновления управленческих и политических элит на региональном уровне… Выборы губернаторов показали, что ответ, который дает политическая власть, полностью устраивает население… Соответственно, раз результаты есть, то эта стратегия имеет основание быть продолженной, чтобы это была какая-то не отдельная кампания, а чтобы это могло полностью охватить всю страну и вывести ее на качественно иной управленческий уровень", — пояснил он.

Семенов также сообщил, что по его мнению, награждение Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени – это оценка того, что он сделал для Нижегородской области. Как сообщил РИА Новости источник в региональном кабмине, информация об отставке Шанцева не отразилась на работе регионального правительства.

Нужна антикризисная программа

Член регионального отделения КПРФ Владислав Егоров считает, что врио губернатора Никитину необходимо изменить вектор бюджетной политики.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Мы поймем, как будут обстоять дела, только в октябре-ноябре, кода увидим бюджет региона на 2018 год. Нашей области необходимы средства на сельское хозяйство, которое из-за недофинансирования находится на грани катастрофы. Сфера здравоохранения испытывает дефицит в лекарствах, медицинском оборудовании, а ее сотрудники — в заработной плате. Для многих социальных проектов региона сейчас нужна антикризисная программа", – сказал он РИА Новости.

При этом Егоров добавил, что сейчас опасается давать оценку новому врио, однако рассчитывает на "новый курс обновленной региональной политики".

В свою очередь координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов уверен, что Никитин сможет обновить Нижегородскую область и создать новое движение.

Дмитрий Азаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"ЛДПР часто спорило с Шанцевым, но иногда находило компромисс, хоть это происходило и сложно. Да, Шанцев сделал для области много, но по сути – ничего. Мне кажется, пора в регионе что-то менять. Шанцев находится на своем посту три срока – его замена предсказуема. Вновь прибывший губернатор сможет обновить кровь, создаст новое движение, будет развивать область", – сказал РИА Новости Атмахов.

Креативный, грамотный, въедливый

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что экс-первый замминистра Никитин сумеет быстро реализовать опыт, полученный в этом министерстве, на должности врио губернатора Нижегородской области.

"Пожелаю, чтобы он так же, как и в министерстве, но на конкретном отведённом участке реализовал тот опыт, те знания и свои положительные качества, чтобы жители Нижегородской области, а они, уверен, очень быстро почувствуют его приход в область, потому что он очень креативный, грамотный. Он въедливо … от начала и до конца все доводит", – сказал Мантуров журналистам.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин сменил главу Нижегородской области‍ Валерия Шанцева
"Закон о промышленной политике – это его рук дело, он довел всю работу, все подзаконные акты. Он скрупулезно этим занимался с другим моим замом. Все те наработки в части консультативного совета, стажировок с регионами. Мы вместе с ним придумывали, реализовывали. Очень командный, комфортный и грамотный специалист. Будем думать, кому можно передать эту работу. Пока это все свалится на мои плечи", – сказал министр.

Кандидат политических наук Евгений Семенов также считает, что Никитин обладает тем опытом, который как раз необходим региону для дальнейшего развития.

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Биография Глеба Никитина
"На мой взгляд, его (Никитина) уровень компетенции, его уровень знаний полностью отвечают потенциалу области. Область – крупный индустриальный, промышленный регион, она всегда такой была. В последнее время явно замечается тренд в регионе на восстановление своего потенциала, вновь начинают открываться новые производства… Никитин полностью соответствуют вот этому составу и потенциалу региона. Он кандидат экономических наук, работал в системе госимущества, знает, что такое привлечение инвестиций, знает, как функционирует промышленный комплекс, потому, я думаю, компетенция и опыт, которыми обладает Никитин, как раз то, что необходимо региону для дальнейшего развития", — сказал Семенов.

Цифровая повестка будущего

Врио губернатора Нижегородской области Никитин сообщил, что планирует приступить к работе в регионе уже в среду. "Завтра уже поеду в регион", – сказал Никитин в эфире телеканала "Россия-24".

Валерий Шанцев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шанцев пообещал и дальше "болеть" за Нижегородскую область
Он рассказал, что уже знаком с областью, посещал Нижний Новгород, Саров и другие города региона. "Бывать приходилось и в Нижнем, и в других городах. В Сарове был в монастыре, это настоящая жемчужина нижегородской земли", – рассказал Никитин.

Врио губернатора также рассказал, что "цифровая промышленность, цифровая экономика может стать для Нижнего Новгорода повесткой будущего". "Нижегородская область – один из промышленных центров, мы плотно работали с правительством региона и с предприятиями. Я понимаю, какая база в Нижегородской области для развития промышленности. Вижу огромный потенциал в благоустройстве города и туристической сфере. Нижний Новгород должен занять достойное место на туристической карте России", — добавил он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Никитин пообещал изменения в структуре правительства Нижегородской области
Никитин отметил, что говорить о кадровых перестановках пока рано, но "какие-то изменения по структуре точно будут". "У каждого руководителя свое видение структуры управления. Надо познакомиться. Буду ориентироваться на действующую команду, на людей из Нижнего Новгорода, это приоритет", — заключил врио губернатора области.

Кто следующий

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник предположил, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время.

"Это исключительно прерогатива регионов. Прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия. И назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов – это исключительно прерогатива президента. Такая работа идет, идет оценка эффективности работы исполнительных органов власти субъектов РФ, и вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители регионов могут прийти. Я думаю, что их будет несколько", – сказал Козак журналистам.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Козак допустил отставку еще нескольких глав регионов
Источник РИА Новости в парламенте сообщил, что в ближайшие два дня произойдет отставка губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. По его словам, на этот пост рассматриваются две кандидатуры – глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

По информации депутата горсовета Красноярска Владимира Владимирова, преемником Толоконского станет Котюков. "Решение принято. Губернатор новый будет. Решение принято. Котюков", – написал Владимиров на своей странице в Facebook.

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