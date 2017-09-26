Второй пошел: Путин подписал указ об отставке Шанцева с поста губернатора

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.
Как и в случае с отставкой губернатора Самарской области Николая Меркушкин, которая случилась днем ранее, Шанцев сам написал заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора.
Прощание с любимой областью
"Вроде бы менять работу – естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям — вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу. День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве", – написал Шанцев во вторник в своем блоге в Живом журнале.
Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, кандидат политических наук Евгений Семенов, говоря об отставке Шанцева отметил, что дело не в конкретном человеке, а в "общей стратегии политического управления".
Семенов также сообщил, что по его мнению, награждение Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени – это оценка того, что он сделал для Нижегородской области. Как сообщил РИА Новости источник в региональном кабмине, информация об отставке Шанцева не отразилась на работе регионального правительства.
Нужна антикризисная программа
Член регионального отделения КПРФ Владислав Егоров считает, что врио губернатора Никитину необходимо изменить вектор бюджетной политики.
При этом Егоров добавил, что сейчас опасается давать оценку новому врио, однако рассчитывает на "новый курс обновленной региональной политики".
В свою очередь координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов уверен, что Никитин сможет обновить Нижегородскую область и создать новое движение.
Креативный, грамотный, въедливый
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что экс-первый замминистра Никитин сумеет быстро реализовать опыт, полученный в этом министерстве, на должности врио губернатора Нижегородской области.
"Пожелаю, чтобы он так же, как и в министерстве, но на конкретном отведённом участке реализовал тот опыт, те знания и свои положительные качества, чтобы жители Нижегородской области, а они, уверен, очень быстро почувствуют его приход в область, потому что он очень креативный, грамотный. Он въедливо … от начала и до конца все доводит", – сказал Мантуров журналистам.
Кандидат политических наук Евгений Семенов также считает, что Никитин обладает тем опытом, который как раз необходим региону для дальнейшего развития.
Цифровая повестка будущего
Врио губернатора Нижегородской области Никитин сообщил, что планирует приступить к работе в регионе уже в среду. "Завтра уже поеду в регион", – сказал Никитин в эфире телеканала "Россия-24".
Врио губернатора также рассказал, что "цифровая промышленность, цифровая экономика может стать для Нижнего Новгорода повесткой будущего". "Нижегородская область – один из промышленных центров, мы плотно работали с правительством региона и с предприятиями. Я понимаю, какая база в Нижегородской области для развития промышленности. Вижу огромный потенциал в благоустройстве города и туристической сфере. Нижний Новгород должен занять достойное место на туристической карте России", — добавил он.
Кто следующий
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник предположил, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время.
"Это исключительно прерогатива регионов. Прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия. И назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов – это исключительно прерогатива президента. Такая работа идет, идет оценка эффективности работы исполнительных органов власти субъектов РФ, и вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители регионов могут прийти. Я думаю, что их будет несколько", – сказал Козак журналистам.
По информации депутата горсовета Красноярска Владимира Владимирова, преемником Толоконского станет Котюков. "Решение принято. Губернатор новый будет. Решение принято. Котюков", – написал Владимиров на своей странице в Facebook.