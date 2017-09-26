МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ротация кадров — обязательное условие для эффективной работы государственного аппарата, на смену приходит новое поколение управленцев-губернаторов, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.
"Ротация кадров — это обязательное условие для эффективной работы государственного аппарата. Очевидно, что на смену возрастным губернаторам приходит новое поколение управленцев. Президент дает молодым абсолютно четкий сигнал: социальные лифты в стране действуют, механизм есть, молодые управленцы могут реализовать себя и достичь административных высот. Соблюдается принцип равенства возможностей: работайте, работайте много и честно, набирайтесь опыта, вас заметят, и у вас будет рост", — написал Ревенко на своей странице в Facebook.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время. Он добавил, что прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия, а назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента.