МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ротация кадров — обязательное условие для эффективной работы государственного аппарата, на смену приходит новое поколение управленцев-губернаторов, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина; временно исполняющим обязанности главы региона назначен Дмитрий Азаров, который в 2010–2014 годах занимал должность мэра Самары, а с 2014 года был сенатором Совета Федерации РФ. Во вторник президент освободил от должности губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

"Ротация кадров — это обязательное условие для эффективной работы государственного аппарата. Очевидно, что на смену возрастным губернаторам приходит новое поколение управленцев. Президент дает молодым абсолютно четкий сигнал: социальные лифты в стране действуют, механизм есть, молодые управленцы могут реализовать себя и достичь административных высот. Соблюдается принцип равенства возможностей: работайте, работайте много и честно, набирайтесь опыта, вас заметят, и у вас будет рост", — написал Ревенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в конечном счете это "реализация одного из базовых запросов общества на текущий момент — запрос на справедливость". "Справедливость распределения средств, должностей, предоставление равных возможностей, стремление выровнять и повысить уровень жизни людей в самых разных регионах. И все это в полной мере реализует президент", — написал замсекретаря генсовета ЕР.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время. Он добавил, что прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия, а назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента.