Нижегородский губернатор Валерий Шанцев ушел в отставку после 12 лет службы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. Согласно указу, политик ушел по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора стал первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин. Это вторая отставка главы региона на этой неделе: в понедельник Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Дмитрия Азарова назначили врио.

Ряд отставок

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента анонсировала ряд отставок глав российских регионов. В частности, по данным издания, власть может смениться в Мурманской, Ивановской, Самарской и Омской областях, в Алтайском и Красноярском крае, в Ненецком автономном округе, не исключены и регионы Северного Кавказа. Нижегородская область также была в списке.

Представители пресс-службы Омского губернатора назвал эту информацию "волной слухов". Пресс-секретарь главы Ивановской области отметили, что Павел Коньков подавать в отставку не собирается.

Источники сообщили РИА Новости о готовящейся отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского: по их данным, это произойдет в ближайшие два дня. Его место могут занять глава ФАНТО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

При этом отмечалось, что он не подавал заявления об отставке и работает в привычном режиме.

Биография Шанцева

Шанцев родился в 1947 году в селе Сусанино Костромской области. Учился в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики, служил в войсках противовоздушной обороны на Сахалине.

В 1971 году Шанцев вступил в КПСС, с 1975 по 1991 год занимал различные посты в партии. С 1987 по 1993 год был депутатом Моссовета. В 1994 году был назначен на должность префекта Южного административного округа Москвы.

В 1996 году он стал вице-мэром, в 1999 году был переизбран на эту должность. В 2005 году был наделен полномочиями губернатора Нижегородской области по решению Законодательного собрания региона. В 2010 году был повторно утвержден на этой должности.

В 2014 году Шанцев подал в отставку, но снова стал губернатором, одержав победу на прямых досрочных выборах.

"Двенадцать лет вместе"

Комментируя свою отставку, Шанцев признался, что "прикипел" к региону и будет и дальше переживать за Нижегородскую область.

"День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве", — написал он в ЖЖ.

Чем 70-летний экс-губернатор будет заниматься дальше, пока неизвестно.