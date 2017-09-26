Слухи об отставке не повлияли на работу губернатора Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский работает в обычном режиме, несмотря на все слухи об отставке, сообщил РИА Новости источник в администрации главы.

Ранее СМИ сообщили о грядущих отставках ряда руководителей регионов, в том числе главы Красноярского края. Источник в парламенте заявил РИА Новости, что отставка Толоконского произойдёт в ближайшие два дня, основными претендентами на этот пост являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

"Губернатор на месте, в городе. Работает и в своей резиденции, и в рабочем кабинете в администрации. Что касается названных фамилий, это такая же история, как и отставка. Кого только не называют, и их в том числе", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе губернатора ситуацию не комментируют.

По информации депутата горсовета Красноярска Владимира Владимирова, преемником Толоконского станет Котюков. "Решение принято. Губернатор новый будет. Решение принято. Котюков", — написал Владимиров на своей странице в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.