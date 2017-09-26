В Северной Осетии опровергли слухи о возможной отставке главы региона

НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Появившаяся в некоторых СМИ информация о возможной отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы руководителя региона Нина Сацирова.

"Сейчас глава республики находится в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое проводит вице-премьер Дмитрий Козак. Цель его визита в столицу – исключительно участие в данном совещании. Речи об отставке главы республики не идет", — сказала Сацирова.

По ее словам, Битаров вечером во вторник планирует вернуться во Владикавказ. "В ближайших планах главы — визиты в соседние регионы, а также участие в фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в столице Северной Осетии в конце недели", — отметила собеседница агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о возможной отставке ряда руководителей регионов, в том числе главы республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова. В понедельник был уволен губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Битаров возглавляет Северную Осетию с февраля 2016 года.