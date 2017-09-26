В ЦИК ответили на вопрос о возможности осужденных голосовать решением КС

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Вопрос о возможности осужденных голосовать на выборах определен российской Конституцией, свои разъяснения по этому поводу уже давал Конституционный суд РФ, сообщил РИА Новости член ЦИК России Борис Эбзеев.

Согласно 32 статье Конституции, не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Ранее сообщалось, что адвокат Игорь Трунов обратился в российский Центризбирком с просьбой обеспечить осужденных возможностью голосовать на выборах. Он, в частности, ссылается на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который посчитал, что запрет голосовать осужденным противоречит Конвенции о защите прав и свобод человека. Адвокат, как указано в письме, опубликованном на его сайте, также попросил ЦИК "организовать перепись осужденных к лишению свободы лиц, отбывающих наказание в колониях и следственных изоляторах".

"Мне сложно сказать, чем вызвано решение Европейского суда по правам человека. Но адвокат в силу профессии обязан знать решение Конституционного суда Российской Федерации, которое было посвящено, в том числе этой проблеме – о праве на участие в выборах лиц, которые по решению суда находятся в местах лишения свободы", — отметил Эбзеев.

Конституционный суд в своём решении исходил из того, что это положение зафиксировано в 32-ой статье действующей Конституции РФ; при этом КС РФ подчеркнул, что между Конституцией РФ и Европейской конвенцией по правам человека противоречий нет. "В данной ситуации имеет место противоречие решения Европейского суда по правам человека действующей Конституции России", — уточнил член ЦИК.

Поскольку, согласно статье 32 Конституции РФ, лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не участвуют в выборах, то ЕСПЧ не может обязать ни российское государство в целом, ни Центральную избирательную комиссию включать этих людей в списки избирателей и давать им возможность для голосования, пояснил он. "Повторяю, это конституционное требование", — добавил собеседник агентства.