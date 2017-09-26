В планах красноярского губернатора нет публичных мероприятий на вторник

КРАСНОЯРСК, 26 сен — РИА Новости. Публичные мероприятия в планах работы на вторник не значатся в рабочем графике губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, сообщил РИА Новости источник в администрации главы региона.

В течение последних дней ряд СМИ сообщил о якобы грядущих отставках губернаторов ряда регионов, в том числе Толоконского. В воскресенье портал "Сиб.фм" со ссылкой на источник сообщил, что Толоконский написал прошение об отставке после встречи с руководством страны. В администрации региона данную информацию не подтвердили. По мнению экспертов, поводов для отставки Толоконского нет.

"Пока на сегодняшний день публичных мероприятий у губернатора в планах работы нет, но все может измениться. Губернатор работает", — сказал собеседник агентства.

Толоконский был избран губернатором Красноярского края в сентябре 2014 года.