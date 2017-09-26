Путин назначил Дмитрия Азарова врио главы Самарской области

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник назначил Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности главы Самарской области, сообщает сайт Кремля.

Провал политики

Ранее Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который теперь стал спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Комментируя отставку Меркушкина, заместитель председателя региональной губернской Думы Алексей Лескин заявил, что это стало ожидаемым событием.

Представляющий Самару депутат Госдумы Леонид Калашников вовсе раскритиковал Меркушкина, отметив, что бывшему главе региона давно надо было "сменить свой стиль работы либо перестать заниматься только собственной PR-продажей, на что он выделял большие деньги, вместо того, чтобы заниматься реальными делами".

Депутат самарской губернской думы назвал политику Меркушкина, проводимую в регионе, провальной. По его мнению, это и вызвало отставку бывшего губернатора.

Прогнозы Меркушкина

Бывший глава Самарской области заявил, что в скором времени еще несколько глав регионов могут покинуть свои посты.

По словам экс-губернатора, тема его отставки не нова, "вокруг ходило много разговоров", но реальную актуальность вопрос приобрел только в течение последних десяти дней.

"Есть основание, чтобы такое решение было… Наверное, последуют решения и по другим губернаторам, я так полагаю, по определенному перечню", — сказал политик на пресс-конференции.

Николай Меркушкин занимал пост губернатора Самарской области с 12 мая 2012 года

"Пришел свой"

Алексей Лескин позитивно оценил назначение Азарова на пост врио главы Самарской области, так как ему, по мнению заместителя председателя региональной губернской Думы, ему не понадобится время на раскачку и знакомство с регионом, поскольку он работал и в правительстве Самарской области, а также был главой Самары.

"Есть надежда, что он будет ориентироваться не только на вышестоящие органы власти, но и на население области. В отличие от многих других представителей федеральных органов власти, вышедших из Самарской области, Дмитрий Азаров не разорвал связь с регионом. Он достаточно активно реагирует на различные события, которые происходят в регионе, не боится высказывать свою точку зрения по многим проблемам", — заявил собеседник агентства.

Лескин также выразил надежду, что что "новый губернатор будет вести более взвешенную политику и прислушиваться к землякам".

Леонид Калашников также позитивно оценил кандидатуру Азарова, добавив, что "наконец-то вместо двух пришлых пришел свой". Он также отметил, что Азаров "уже показал себя как руководитель самарского городского образования".

Депутат также сообщил, что он ранее уже работал с Азаровым в Москве. Калашников назвал врио главы региона "образованным человек, способным найти выход из сложных положений".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Азарова как профессионального человека и заявил, что знаком с ним по совместной работе.

Предстоящая работа

"Я за Самару радуюсь", — добавил Володин.

Как считает лидер фракции "Справедливая Россия" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин, одной из основных задач, стоящих перед

Азаровым, будет решение накопившихся проблем в фере ЖКХ, связанных с вопросами капитального ремонта и деятельностью управляющих компаний.

"Я лично хотел бы обозначить те проблемы… в сфере ЖКХ: проблемы системы капитального ремонта, были неоднократные обращения по деятельности управляющих компаний. Мы сформируем пакет предложений для нового губернатора", — объяснил он.

Он также отметил, что эти проблемы "никак не были решены ранее".Шляхтин заявил, что смена главы региона не повлияет на подготовку Самары к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, который впервые состоится в России.

"Все у нас здесь будет хорошо. И, естественно, в первую очередь это касается подготовки к чемпионату мира", — сказал депутат агентству "Р-Спорт".

Вакантное место сенатора

Дмитрий Азаров с 2010 по 2014 годы был главой городского округа Самара, а в 2014 году стал членом Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Самарской области. После своего назначения на пост главы врио региона Азаров должен сложить с себя полномочия сенатора.

"Согласно действующему законодательству, член Совета Федерации не может совмещать свою деятельность с должностью высшего должностного лица субъекта федерации", — сказал РИА Новости зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Попов.

Источник РИА Новости в верхней палате парламента также отметил, что Совет Федерации рассмотрит заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий Азарова на заседании 27 сентября.

Таким образом, становится вакантным место главы комитета Совфеда по федеративному устройству, которое ранее занимал Азаров.