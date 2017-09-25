ЦИК обсудит с МИД состав международных наблюдателей на выборах 2018 года

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Член ЦИК России Николай Левичев считает нужным обсудить с МИД России состав международных наблюдателей к выборам-2018; он предположил, что в условиях нынешнего "обмена дипломатическими любезностями" США могут уже не получить, как это было на думских выборах, наибольшую квоту по количеству представителей в миссии БДИПЧ ОБСЕ, если она будет формироваться на предстоящих выборах.

В ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета в понедельник Левичев напомнил о позиции ЦИК России в вопросе международного наблюдения: "Мы открыты и приглашаем всех, кому интересны наши выборы, приезжать и наблюдать".

Вместе с тем, на различных площадках среди организаторов выборов "все громче звучат заявления о том, что не должно быть стран, свободных от электорального мониторинга", уточнил он. В качестве недавнего примера такой избирательности подхода он привел ситуацию, когда на выборы президента Киргизии 15 октября миссия БДИПЧ ОБСЕ отправляет 350 краткосрочных наблюдателей, тогда как в разы меньше представителей от этой организации присутствовали на прошедших в воскресенье выборах в немецкий Бундестаг.

"Я думаю, здесь мы будем советоваться, в том числе с министерством иностранных дел. Потому что, наверное, это тоже непонятно с точки зрения здравого смысла — если учесть, что на выборах в Государственную думу в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, где в совокупности было более 500 международных наблюдателей, на первом месте были представители США — больше сотни человек", — сказал Левичев в ходе заседания.

"Наверное, мы будем с МИДом советоваться, кто сможет получить визы, в условиях вот такого обмена "любезностями" на этой площадке, а кто не сможет", — добавил он.

Член ЦИК напомнил, что по закону правом приглашать международных наблюдателей на федеральные выборы обладают в том числе обе палаты Федерального Собрания, и обратился к парламентариям с предложением подумать на эту тему, чтобы можно было координировать действия в этом направлении.

"Мы видим, что по спирали развивается дипломатический обмен любезностями, когда без наличия поводов совершаются какие-то шаги, которые аргументируются тем, что это якобы ответ на предыдущие шаги: такая идёт игра с американской стороны — что не мы первые начали, а вроде того, что мы отвечаем на действия российской стороны", — уточнил Левичев в комментарии РИА Новости.

Он не исключил, что со стороны США в оставшиеся до выборов полгода могут последовать и другие подобные шаги в сфере дипломатических отношений, в которых могут быть затронуты и визовые моменты. Представитель ЦИК при этом уточнил, что Центризбирком приглашает не персонально конкретных наблюдателей — приглашения направляют либо международной организации, либо партнерской организации на двусторонней основе, а персональный состав формирует уже направляющая сторона.

"Мне показалось, что за эти несколько месяцев до начала старта таких протокольных процедур, настолько может усугубиться вот такая дипломатическая война, что я могу предположить, что в новой миссии — если она будет — БДИПЧ ОБСЕ, представители Соединенных штатов не будут представлять наибольшую страновую квоту, как это было на думских выборах", — добавил он.