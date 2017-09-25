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Политика

Путин сменил главу Самарской области, политики одобряют назначение Азарова

17:0225.09.2017
(обновлено: 17:05 25.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и с сенатор Дмитрий Азаров во время встречи. 25 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин и с сенатор Дмитрий Азаров во время встречи. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина; временно исполняющим обязанности главы региона назначен Дмитрий Азаров, который в 2010–2014 годах занимал должность мэра Самары, а с 2014 года был сенатором Совета Федерации РФ.

ГНиколай Меркушкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В самарском комитете КПРФ прокомментировали отставку губернатора Меркушкина
Меркушкина, занимавшего должность губернатора Самарской области с 12 мая 2012 года и написавшего заявление по собственному желанию, Путин назначил спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ожидаемая отставка

Заместитель председателя региональной губернской Думы Алексей Лескин считает, что отставка Меркушкина стала ожидаемым событием.

"Отставка ожидаема, несмотря на то, что уже длительное время фигурировали подобные новости. Скорее всего, массовые акции протеста, прокатившиеся в Самарской области в первом полугодии 2017 года, в защиту социальных выплат ветеранам и пенсионерам, приблизили закономерный итог в карьере господина Меркушкина", – сказал он РИА Новости в понедельник.

Депутат Госдумы, представляющий Самару, Леонид Калашников, говоря о Меркушкине, отметил, что ему давно надо было "сменить свой стиль работы, либо перестать заниматься только собственной PR-продажей, на что он выделял большие деньги, вместо того, чтобы заниматься реальными делами".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Отставка Меркушкина не скажется на подготовке Самары к ЧМ-2018 - Шляхтин
Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев считает, что досрочное прекращение полномочий Меркушкина связано с провалом политики, которую он проводил в регионе.

"Губернатора Меркушкина отправляли в отставку на протяжении последнего года. Я связываю это не с происками недоброжелателей, как он сам и его команда пытались объяснить, а с реальным провалом политики, которую он проводил в Самарской области, – как в сфере экономики, так и в социальной сфере, и в политических взаимоотношениях", – сказал Матвеев РИА Новости.

Самарский работяга

Алексей Лескин позитивно оценил кандидатуру врио главы региона Азарова и добавил, что ему не понадобится время на раскачку и знакомство с регионом, поскольку он работал и в правительстве Самарской области, и был главой Самары.

"Есть надежда, что он будет ориентироваться не только на вышестоящие органы власти, но и на население области. В отличие от многих других представителей федеральных органов власти, вышедших из Самарской области, Дмитрий Азаров не разорвал связь с регионом. Он достаточно активно реагирует на различные события, которые происходят в регионе, не боится высказывать свою точку зрения по многим проблемам", – заявил собеседник агентства.

Губернатор Омской области Виктор Назаров. Архивное фото
© Фото : фото пресс-службы правительства Омской области
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Лескин выразил надежду, что "новый губернатор будет вести более взвешенную политику и прислушиваться к землякам".

Меркушкин до "самарской пятилетки" был главой родной для него республики Мордовия, его предшественником на посту губернатора Самарской области был москвич Владимир Артяков.

Леонид Калашников доволен тем, что "наконец-то вместо двух пришлых пришел свой". "Это очень радует. Надеюсь, это удовлетворит и самарцев по той причине, что Азаров показал себя уже как руководитель самарского городского образования, он кое-что оставил после себя – от прекрасной набережной до многих других вопросов", – заявил он РИА Новости.

Депутат отметил, что ему довелось работать с Азаровым в Москве. "Мы всегда находили общий язык, он такой работяга, я считаю. Очень образованный человек, достаточно молодой, он может находить выходы из сложных положений, идти на компромиссы, но при этом достаточно жесткий, чтобы отстаивать свою позицию, и, конечно, он очень хорошо знает регион", – рассказал Калашников.

Дмитрий Азаров назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Спикер Госдумы отметил профессионализм врио губернатора Самарской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по совместной работе знает его только с положительной стороны. "Я за Самару радуюсь. Азаров – профессиональный человек", – сказал он журналистам, комментируя назначение политика.

Решать накопившиеся проблемы

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин считает, что перед врио губернатора будет стоять задача по решению накопившихся проблем в сфере ЖКХ, связанных с вопросами капитального ремонта и деятельностью управляющих компаний.

"Я лично хотел бы обозначить те проблемы… в сфере ЖКХ: проблемы системы капитального ремонта, были неоднократные обращения по деятельности управляющих компаний. Мы сформируем пакет предложений для нового губернатора", – объяснил он.

Маряхин отметил, что обозначенные проблемы "никак не были решены ранее", однако в пакете с проблемами для Азарова эсеры представят ему свое видение их решения.

Подготовка ЧМ-2018 не пострадает

Капитальный ремонт домов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врио самарского губернатора Азарову предстоит решить проблемы ЖКХ - депутат
Самара в 2018 году в числе других городов примет главный футбольный праздник – чемпионат мира, который впервые пойдет в России. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает, что отставка Меркушкина не повлияет на ход подготовки к турниру.

"Я не думаю, что это (отставка губернатора) может на что-то, имеющее отношение к спорту, повлиять. Все у нас здесь будет хорошо. И, естественно, в первую очередь это касается подготовки к чемпионату мира", – сказал Шляхтин агентству "Р-Спорт" по телефону.

На данный момент в Самаре идет строительство 45-тысячной "Самара Арены", которая примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России, а также встречи 1/8 и 1/4 финалов.

Вакантное место сенатора

Как сообщил РИА Новости зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Попов, Азаров должен сложить с себя полномочия сенатора, этого требует закон "О порядке формирования Совета Федерации".

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Коммерсантъ" анонсировал возможную серию отставок губернаторов
"Согласно действующему законодательству, член Совета Федерации не может совмещать свою деятельность с должностью высшего должностного лица субъекта федерации", – сказал Попов.

Таким образом, становится вакантным место главы комитета Совфеда по федеративному устройству, подтвердил он. Как сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента, Совет Федерации рассмотрит заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий Азарова на заседании 27 сентября.

"Азаров после назначения должен оперативно написать заявление о сложении полномочий. Завтра его рассмотрят на комитете по регламенту, в среду – Совет Федерации", — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Игоревич Азаров родился 9 августа 1970 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). В 1992 году окончил Самарский политехнический институт им. В.В. Куйбышева (ныне Самарский государственный технический университет), получив специальность "инженер-системотехник", в 1996 году — Бузулукский финансово-экономический колледж при Министерстве финансов РФ. Кандидат экономических наук (2003). Женат, воспитывает двух дочерей. Декларированный годовой доход Дмитрия Азарова за 2016 год составил 10,1 миллиона рублей.

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